В Мексике врачи достали живого краба из уха ребенка, отдыхавшего на пляже, пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Мать ребенка, Китция Митре, рассказала, что ее сын Педро почувствовал сильный дискомфорт в ухе вскоре после купания в море. Опасаясь за здоровье мальчика, она отвезла его в местный медицинский центр.

Во время осмотра врачи обнаружили внутри уха ребенка маленького краба. С помощью специальных инструментов медики достали ракообразного, который оказался живым и начал бегать.

"Ни один краб не пострадал", - пошутила женщина.

Хотя подобные случаи редки, медики отмечают: в мире регулярно фиксируются происшествия с живыми существами, оказавшимися в теле человека. История Педро стала еще одним напоминанием о том, что даже отдых на пляже может таить неожиданные опасности.