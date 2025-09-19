Осуществляющим пассажирские перевозки в ряд городов и районов Азербайджана будут выплачиваться субсидии

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские перевозки в городах Баку, Сумгайыт, Гянджа, Нахчыван, Ханкенди, а также в Абшеронском, Агдамском, Шушинском, Лачинском районах, будут выплачиваться субсидии.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в подписанном Президентом Ильхамом Алиевым указе "О некоторых мерах по совершенствованию сферы регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом".

Так, из средств Целевого бюджетного фонда "Общественный транспорт" будет выплачиваться субсидия юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки транспортными средствами, переведенными на безналичную систему оплаты с учетом требований закона "О бюджетной системе" и иных нормативных правовых актов в сфере государственного казначейства, которые отвечают следующим требованиям:

- автобусы, оснащенные двигателем, работающим на сжатом природном газе;

- автобусы, оснащенные электродвигателем;

- в отношении административной территории города Гянджа также дизельные автобусы с датой выпуска после 1 января 2025 года.