Трогательный и романтичный момент на "Формуле-1" в Баку

В Баку, где в эти дни в девятый раз проводится Гран-при Азербайджана "Формулы-1", зрители стали свидетелями не только динамичных заездов, но и трогательного события.
Как передает Day.Az, прямо во время гонки один из болельщиков решился на смелый шаг - на глазах у людей он встал на колено и сделал предложение своей возлюбленной. Девушка, не скрывая эмоций от неожиданности, с радостью приняла его предложение.
Трогательный момент стал одним из самых ярких эпизодов гонок в Баку.
