Еще один дипломатический трэш от Парижа

Автор: Мехти Ахмедзаде

Азербайджан отмечает День государственного суверенитета - одну из самых значимых дат нашей новейшей истории. Этот праздник символизирует не просто путь независимости, но и восстановление полноты суверенитета, закреплённое победными операциями и возвращением территорий. 20 сентября - это дата, которая олицетворяет справедливость, силу и решимость азербайджанского народа навсегда закрыть вопрос оккупации и подтвердить своё право самостоятельно распоряжаться каждой частью своей земли.

И вот именно в этот момент, когда Азербайджан готовится к празднику, Франция делает демонстративный шаг. 19 сентября её посольство в Ереване выставляет мемориальный стенд о так называемых "героях Муса-дага". Выбор даты здесь неслучаен. Это намеренная попытка бросить тень на наш национальный день, показать предвзятость и в очередной раз подчеркнуть свою поддержку армянскому нарративу.

Франция давно использует историю как оружие. Прикрываясь "памятью" и "традициями", Париж фактически подыгрывает армянскому лобби, создавая мифологизированные версии событий. Так и на этот раз: стенд о "Муса-даге" - это не культурная акция и не память, это прямая политическая демонстрация. Её смысл в том, чтобы в преддверии азербайджанского национального праздника вновь навязать миру армянскую трактовку истории и показать, что Франция всегда будет на стороне Еревана, даже ценой открытого неуважения к Баку и Турции.

Еще цинизм ситуации заключается в том, что появляется это на странице посольства именно тогда, когда в Баку министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял нового французского посла. Казалось бы, подобный шаг должен был символизировать начало новой главы в отношениях, ведь пока неизвестно, пойдет ли нынешний посол по стопам предыдущего или нет. Но действия французской дипломатии в Ереване ясно показали, что Париж, похоже, не собирается менять свою ангажированную линию. Формальные улыбки в Баку сопровождаются провокациями в Армении. Это двойная игра, цель которой - принизить достижения Азербайджана и бросить тень на праздник, связанный с восстановлением нашей государственности.

Франция поступает так системно. Она использует каждую возможность, чтобы противопоставить армянский миф азербайджанской реальности. Она пытается превратить памятные даты в инструмент давления, а дипломатические жесты - в пустую формальность. Такой подход разрушает доверие и окончательно лишает Париж возможности претендовать на роль посредника в регионе.

Для Азербайджана ясно одно - французская политика остаётся предвзятой и враждебной. Но подобные шаги не могут нас поколебать. Напротив, они лишь подтверждают правильность нашего пути и усиливают решимость отстаивать национальные интересы в любых условиях. И поверьте, именно так эта "акция" и будет восприниматься: как откровенная и очередная, бестолковая провокация.