Утвержден постоянный представитель США при ООН

Сенат США утвердил кандидатуру Майка Уолтса на пост постоянного представителя страны при ООН.

Как сообщает Day.Az, за назначение Уолтса проголосовали 47 сенаторов, 43 - высказались против.

Отметим, что должность постоянного представителя США при ООН оставалась вакантной в течение восьми месяцев. В это время миссией временно руководила поверенная в делах Дороти Ши.

Назначение Уолтса на этот пост было объявлено в мае 2025 года президентом США Дональдом Трампом. Одновременно Уолтс был освобождён от должности помощника президента по вопросам национальной безопасности.