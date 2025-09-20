https://news.day.az/world/1781734.html Утвержден постоянный представитель США при ООН Сенат США утвердил кандидатуру Майка Уолтса на пост постоянного представителя страны при ООН. Как сообщает Day.Az, за назначение Уолтса проголосовали 47 сенаторов, 43 - высказались против. Отметим, что должность постоянного представителя США при ООН оставалась вакантной в течение восьми месяцев.
Утвержден постоянный представитель США при ООН
Сенат США утвердил кандидатуру Майка Уолтса на пост постоянного представителя страны при ООН.
Как сообщает Day.Az, за назначение Уолтса проголосовали 47 сенаторов, 43 - высказались против.
Отметим, что должность постоянного представителя США при ООН оставалась вакантной в течение восьми месяцев. В это время миссией временно руководила поверенная в делах Дороти Ши.
Назначение Уолтса на этот пост было объявлено в мае 2025 года президентом США Дональдом Трампом. Одновременно Уолтс был освобождён от должности помощника президента по вопросам национальной безопасности.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре