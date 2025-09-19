Белый дом хочет выделить Израилю $6 млрд.

Белый дом обратился к Конгрессу с просьбой одобрить продажу оружия Израилю на сумму около 6 миллиардов долларов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на источники The Wall Street Journal, администрация Трампа добивается согласия Конгресса на сделку по продаже вооружений Израилю. В материале отмечается, что этот шаг считается неизбежным, несмотря на ракетные удары Израиля по ХАМАС в Катаре и усилившееся наступление в секторе Газа.

Ожидается, что 3,9 миллиарда долларов будет направлено на поставку вертолётов AH-64 Apache, а ещё 1,9 миллиарда - на закупку 3250 бронированных машин для транспортировки пехоты. Завершение контрактов может занять два-три года.

Отметим, что 18 сентября США вновь наложили вето в Совете Безопасности ООН на проект резолюции, требующий прекращения огня в Газе, освобождения заложников и снятия ограничений на гуманитарную помощь.

Из 15 членов Совета Безопасности только США проголосовали против, в то время как остальные 14 стран поддержали документ.