Администрация Трампа ведёт переговоры с "Талибаном"

Администрация президента США Дональда Трампа ведёт переговоры с представителями движения "Талибан" о восстановлении ограниченного военного присутствия США на авиабазе Баграм в Афганистане.
Как сообщает Day.Az, об этом пишет The Wall Street Journal.
Согласно информации, США хотят использовать базу в качестве площадки для подготовки антитеррористических операций.
Переговоры находятся на начальной стадии, и американскую делегацию возглавляет специальный представитель президента по делам заложников Адам Бойлер.
