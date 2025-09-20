Администрация Трампа ведёт переговоры с "Талибаном"

Администрация президента США Дональда Трампа ведёт переговоры с представителями движения "Талибан" о восстановлении ограниченного военного присутствия США на авиабазе Баграм в Афганистане.

Как сообщает Day.Az, об этом пишет The Wall Street Journal.

Согласно информации, США хотят использовать базу в качестве площадки для подготовки антитеррористических операций.

Переговоры находятся на начальной стадии, и американскую делегацию возглавляет специальный представитель президента по делам заложников Адам Бойлер.