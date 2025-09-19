Laçının 3 kəndinə qar yağır

Laçın rayonunun yüksəklikdə yerləşən 3 kəndinə qar yağır.

Day.Az-ın xəbərinə görə, son günlər havanın yağıntılı keçməsi bir çox ərazilərdə yağış, dolu ilə müşahidə edilsə də Laçın rayonun 3 kəndi Qorçu, Malıbəyli, Zülfüqarlı kəndlərində qar yağmaqla müşahidə edilir.

Hazırda qar yağımı davam edir.