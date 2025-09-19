https://news.day.az/azerinews/1781729.html Laçının 3 kəndinə qar yağır - FOTO Laçın rayonunun yüksəklikdə yerləşən 3 kəndinə qar yağır. Day.Az-ın Qarabağ bürosunun xəbərinə görə, son günlər havanın yağıntılı keçməsi bir çox ərazilərdə yağış, dolu ilə müşahidə edilsə də Laçın rayonun 3 kəndi Qorçu, Malıbəyli,Zülfüqarlı kəndlərində qar yağmaqla müşahidə edilir. Hazırda qar yağımı davam edir....
Laçının 3 kəndinə qar yağır - FOTO
Laçın rayonunun yüksəklikdə yerləşən 3 kəndinə qar yağır.
Day.Az-ın xəbərinə görə, son günlər havanın yağıntılı keçməsi bir çox ərazilərdə yağış, dolu ilə müşahidə edilsə də Laçın rayonun 3 kəndi Qorçu, Malıbəyli, Zülfüqarlı kəndlərində qar yağmaqla müşahidə edilir.
Hazırda qar yağımı davam edir.
