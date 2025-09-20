https://news.day.az/officialchronicle/1781725.html Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю 20 Cентября – Дня государственного суверенитета Азербайджана - ФОТО Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поделился в своих аккаунтах в социальных сетях публикацией по случаю 20 Cентября - Дня государственного суверенитета Азербайджана. Как передает Day.Az, в публикации говорится:
"20 сентября - День государственного суверенитета".
