Иран отвергает попытку Европы возобновить санкции ООН
Иран отверг попытки Франции, Германии и Великобритании возобновить санкции ООН, снятые в рамках ядерной сделки 2015 года, назвав эту инициативу "незаконной" и наносящей ущерб дипломатии.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении МИД Ирана.
Правительства трех европейских стран запустили механизм разрешения споров Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), что может привести к восстановлению санкций, прекращенных резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН. Эта резолюция одобрила СВПД, подтвердила мирный характер ядерной программы Ирана и установила график прекращения надзора Совета за этим вопросом к 2025 году.
Министерство иностранных дел Ирана заявило, что попытка так называемой "Е3" произошла на фоне атак на его ядерные объекты, в которых Тегеран обвиняет Израиль и США. Министерство раскритиковало европейские страны за то, что они не осудили эти инциденты и вместо этого "проводили политически мотивированный процесс". Тегеран обвинил европейские государства в игнорировании его дипломатических предложений и следовании примеру Вашингтона.
По мнению Ирана, решение о возобновлении санкций не имеет консенсуса в Совете Безопасности и может подорвать как авторитет этого органа, так и глобальную систему нераспространения.
Подчеркнув, что его ядерная программа носит мирный характер, Иран предупредил, что ответит на любые возобновленные ограничения. Он также призвал других членов ООН не поддерживать европейскую инициативу.
