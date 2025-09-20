https://news.day.az/sport/1781859.html Награжден победитель спринта Формулы-2 На проходящем в Баку Гран-при Азербайджана состоялась церемония награждения победителя спринта Формулы-2. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, первое место занял швед Дино Беганович (TGR). Британец Люк Броунинг (TGR) финишировал вторым, ирландец Алекс Данн (Rodin) стал третьим.
Награжден победитель спринта Формулы-2
На проходящем в Баку Гран-при Азербайджана состоялась церемония награждения победителя спринта Формулы-2.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, первое место занял швед Дино Беганович (TGR). Британец Люк Броунинг (TGR) финишировал вторым, ирландец Алекс Данн (Rodin) стал третьим.
Награду победителю вручил заведующий спортивным отделом Министерства молодежи и спорта Эльнур Мамедов.
Гран-при Азербайджана завершится 21 сентября.
