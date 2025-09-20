https://news.day.az/world/1781739.html ЕС выделит Армении более 200 млн евро ЕС выделит свыше 200 млн евро на экономическое развитие Армении. Как сообщает Day.Az, об этом комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос заявила в Ереване на совместной пресс-конференции с вице-премьером Армении Мгером Григоряном. "Я объявляю, что мы (ЕС - ред.) запускаем второй этап программы повышения устойчивости и роста для Армении.
Как сообщает Day.Az, об этом комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос заявила в Ереване на совместной пресс-конференции с вице-премьером Армении Мгером Григоряном.
"Я объявляю, что мы (ЕС - ред.) запускаем второй этап программы повышения устойчивости и роста для Армении. Это означает, что более 200 млн евро будут направлены на поддержку инвестиций в развитие связи, устойчивости и бизнеса в Армении", - сказала Кос.
