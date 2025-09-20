ЕС выделит Армении более 200 млн евро

ЕС выделит свыше 200 млн евро на экономическое развитие Армении.

Как сообщает Day.Az, об этом комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос заявила в Ереване на совместной пресс-конференции с вице-премьером Армении Мгером Григоряном.

"Я объявляю, что мы (ЕС - ред.) запускаем второй этап программы повышения устойчивости и роста для Армении. Это означает, что более 200 млн евро будут направлены на поддержку инвестиций в развитие связи, устойчивости и бизнеса в Армении", - сказала Кос.