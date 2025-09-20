СБ ООН отклонил резолюцию по Ирану

Совет Безопасности ООН отклонил резолюцию о невозобновлении санкционного режима в отношении Ирана.

Как передает Day.Az, в ходе голосования за резолюцию высказались РФ, Китай, Алжир и Пакистан. Против проголосовали девять членов органа, включая США, Великобританию, Францию. Двое членов воздержались. Таким образом, действие рестрикций, предусмотренных предыдущими принятыми Совбезом резолюциями, возобновляется.

Кроме того, санкции ООН против Ирана могут быть введены 28 сентября после того, как Совет Безопасности отклонил резолюцию о невозобновлении санкционного режима в отношении Ирана.

"Поскольку резолюция не была принята, санкции ООН в отношении Ирана могут быть введены по истечении 30-дневного срока, то есть 28 сентября. Однако переговоры о продлении соглашения (Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)) могут быть продолжены на следующей неделе, в том числе во время недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, которая состоится уже на следующей неделе в Нью-Йорке", - подчеркнул собеседник агентства.