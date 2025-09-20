Армянские реваншисты обиделись на Европу

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Армянские крикуны до того привыкли, что каждое их слово выхватывается слушателями прямо из воздуха налету, что никак не могут остановиться, хотя их давно уже никто не слушает.

Глава парламентской фракции "Честь имею" Айк Мамиджанян обратился к верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кае Каллас с просьбой поручить послу ЕС в Азербайджане посетить армянских "пленных" в Баку. Оппозиционер пожаловался на закрытие офиса МККК в Азербайджане.

Мамиджанян представляет фракцию с громким названием, "духовные лидеры" которой на самом деле не имеют представления о чести. Это широко известный Серж Саргсян и бывший директор СНБ, тип не менее недостойный, Артур Ванецян.

Армянская оппозиция "возбудилась" из-за визита в регион комиссара Европейского Союза по вопросам расширения Марты Кос, точнее, из-за посещения еврочиновницей Агдама и сказанных ею азербайджанским журналистам слов. Напомним, что еврокомиссар призналась, что глубоко тронута своим пребыванием в Карабахе. "То, что ваша страна восстанавливает эту территорию, которая долгие годы страдала от войны, - это просто невероятно. Я восхищена смелостью вашего правительства в строительстве новых городов, чтобы люди могли вернуться сюда", - сказала она.

В армянских пабликах на Мару Кос, которая в пятницу прибыла из Баку в Ереван, набросились с обвинениями. Почему она не посетила армянских "пленных"? Ведь могла - а не посетила! - возмущаются диванные патриоты. И не только не посетила, а даже не вспомнила о них. Какое же это "европейское соседство"? - хнычут армянские блогеры из реваншистского стана. "Вот оно, европейское лицемерие и двойные стандарты во всей красе. Позорище!"

Это же надо, армянские реваншисты вспомнили о двойных стандартах, о которых в прежние времена никогда не задумывалась. Столько лет те, кто сегодня составляют реваншистский фронт, с аппетитом потребляли блага двойных стандартов европейских политиков и деятелей евроструктур, и получали удовольствие. Тому же Сержу Саргсяну точно должно быть, что вспомнить. В бытность его президентом Армения чувствовала себя в полной безопасности от правды, которую в Европе знали, но старались обходить стороной. Армении всегда можно было все. Никто из международных структур до сих пор не спросил с нее за содеянные преступления, их просто старались не видеть. Зато каждый армянский хнык оборачивался атакой на Баку.

Как известно, к хорошей жизни быстро привыкаешь. И наши соседи привыкли. Поэтому их так возмущает и даже пугает сегодняшняя ситуация. Они там голоса оборвали, клавиатуры разломали, пытаясь привлечь внимание к теме мнимых "пленных", а никто почему-то не реагирует. Западные чиновники не ставят Баку никаких условий, не делают грозных публичных заявлений. Вместо этого, еврокомиссар приезжает в Агдам и восхищается восстановлением освобожденных территорий. В то время, как сепаратисты, террористы и диверсанты "томятся" на скамье подсудимых.

Бедняжки, придется им отучаться от старых привычек. И слать письма в ЕС тоже не имеет никакого смысла. Времена двойных стандартов, к счастью, уходят в прошлое, и новые руководители, пришедшие на смену скупленным армянством оптом чиновникам, уже лучше понимают интересы Европы.