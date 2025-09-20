Трамп повысил стоимость виз для высококвалифицированных специалистов

Президент США Дональд Трамп подписал указ о повышении сбора за рабочую визу H-1B для высококвалифицированных иностранных специалистов до 100 тысяч долларов.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении, опубликованном Белым домом в субботу.

"Министр внутренней безопасности в течение 12 месяцев с момента вступления данного решения в силу должен ограничить рассмотрение заявок на получение визы H-1B от специалистов, находящихся за пределами США, если к заявке не прилагается оплата в размере 100 тысяч долларов США", - говорится в указе.

Таким образом, начиная с 21 сентября 2025 года, Трамп вводит годовое ограничение на въезд для тех, кто претендует на этот тип визы без уплаты установленного сбора.