Трамп намерен задействовать нацгвардию в Нью‑Йорке Президент США Дональд Трамп планирует разместить Национальную гвардию в Нью-Йорке, а также в Чикаго, Мемфисе и Новом Орлеане для сдерживания преступности. Как передаёт Day.Az, Трамп рассказал об этом на пресс-конференции в Белом доме.
Как передаёт Day.Az, Трамп рассказал об этом на пресс-конференции в Белом доме.
Перечисляя крупные города, страдающие от высокого уровня преступности, Трамп заявил: "Мы отправимся в Нью-Йорк".
