Турецкая Анталья в огне - ВИДЕО
Лесные пожары в турецкой Анталье вспыхнули вплотную к отелям и жилым домам.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Более 100 человек, в том числе туристы, уже эвакуированы.
