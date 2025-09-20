Турецкая Анталья в огне

Лесные пожары в турецкой Анталье вспыхнули вплотную к отелям и жилым домам.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Более 100 человек, в том числе туристы, уже эвакуированы. 