На Камчатке зафиксировали более 120 землетрясений

Более 120 землетрясений произошло на Камчатке за почти сутки.

Как передает Day.Az, об этом сообщает региональный филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН.

"С 9:00 19 сентября до 8:00 20 сентября произошло 124 землетрясения. Из них 25 ощутимых в Петропавловске-Камчатском", - говорится в сообщении.

19 сентября на Камчатке произошло землетрясение. Магнитуда толчков составила 5,5, а очаг находился на глубине 31,9 км. Отмечается, что землетрясение зафиксировали примерно в 181 км от Петропавловска-Камчатского.

Как пояснил член-корреспондент Российской академии наук, географ Аркадий Тишков, сейсмические события у берегов полуострова Камчатка связаны с афтершоками после предыдущего большого толчка, со сдвигом материковой части, изменением глубин и последовавшими цунами на Курилах и у Сахалина.