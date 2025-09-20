Аэропорт Брюсселя подвергся кибератаке

Международный аэропорт Брюсселя "Завентем" подвергся кибератаке, воздушная гавань работает с перебоями.

Об этом сообщила администрация аэропорта, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Вечером в пятницу произошла кибератака на поставщика услуг систем регистрации и посадки на рейс, затронувшая несколько европейских аэропортов, включая аэропорт Брюсселя. На данный момент проводится расследование. Поставщик услуг активно работает над решением проблемы и стремится решить ее как можно скорее", - говорится в сообщении.

На данный момент регистрация пассажиров проходит вручную.

Администрация "Завентем" заявила, что последствия случившегося, вероятно, не удастся урегулировать утром 20 сентября, что приведет к задержкам и отменам рейсов. Пассажиров попросили заранее проверять статус своего рейса и приезжать в аэропорт в случае, когда вылет подтвержден.

В начале года компьютерная система федеральной полиции Германии вышла из строя в аэропортах по всей стране. Данная проблема затронула системы, которые полиция использует для осуществления контроля над въездом в страну. В аэропортах тогда выстроились огромные очереди.