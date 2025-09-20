В Азербайджане продолжаются дожди

Обнародованы последние данные о погоде на 20 сентября.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, на территории Азербайджана сохраняется дождливая и ветреная погода.

В высокогорных районах - в Шахдаге, Гядабее, Дашкесане, Гёйгёле (Гаджикенд-Кяпаз-Муровдаг), Кяльбаджаре и Лачине выпал снег.