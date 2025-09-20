Украина начнёт экспорт собственного вооружения

"Недостаток финансирования для производства оружия в Украине будет частично покрываться за счёт экспорта некоторых видов украинского вооружения, которых на фронте больше, чем необходимо".

Как сообщает Day.Az, об этом заявил президент Украины Володимир Зеленский.

"У нашей армии есть чёткое понимание объёмов, которые необходимы до конца года. В том числе - на следующий год, и всего того, что должно быть в резерве, чтобы сохранить и поддерживать нашу обороноспособность. Начиная с этого года, дефицит финансирования в оборонной промышленности будет частично компенсироваться за счёт контролируемого экспорта некоторых видов нашего оружия", - отметил Зеленский.

В качестве примера он назвал морские дроны, противотанковое оружие и некоторые другие виды вооружений, которые планируется поставлять на экспорт.