В Евросоюзе анонсировали заседание по новым санкциям против России

Постоянные представители стран - членов Евросоюза выбрали дату проведения первого заседания по согласованию предложения Еврокомиссии по 19-му по счету пакету антироссийских санкций.

Известно, что ЕС проведет первое заседание по 19-му пакету антироссийских санкций 26 сентября. Встреча начнется в 9:30 по времени Брюсселя (11:30 по Баку), передает Day.Az.

Когда постпреды придут к согласию о новых ограничениях против России, документ поступит на техническое утверждение странами сообщества на министерском уровне. Затем пакет санкций обнародуют в официальном журнале ЕС, после чего он вступит в силу.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала ЕС принять санкции против России. "По мере роста угроз будет усиливаться и наше давление. Я призываю лидеров ЕС оперативно одобрить наш 19-й пакет санкций", - сказала она.