Сегодня день рождения академика Рафиги Алиевой

Прошло 93 года со дня рождения академика Рафиги Алиевой, посвятившей свою жизнь развитию химической науки и воспитанию нового поколения ученых-химиков. Память и заслуги выдающегося ученого чтут и сегодня. Среди ее воспитанников более 20 кандидатов и докторов наук.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, читатели могут ознакомиться с некоторыми моментами жизни и деятельности академика Рафиги Алиевой.

Рафига Алирза гызы Алиева родилась 20 сентября 1932 года в городе Нахчыван в семье, которая подарила нашему народу такую гениальную личность, как великий лидер Гейдар Алиев.

В 1951-1956 годах она окончила химический факультет Азербайджанского государственного университета (нынешнего Бакинского государственного университета). Трудовую деятельность она начала в том же году в Институте неорганической и физической химии Академии наук Азербайджана (ныне Институт катализа и неорганической химии имени М. Нагиева). В 1960 году поступила в аспирантуру по специальности "Аналитическая химия" на кафедру аналитической химии АГУ. С 1964 года и до конца жизни проработала на кафедре аналитической химии университета, занимая здесь должности ассистента, старшего преподавателя, доцента, профессора. В 1970 году защитила кандидатскую диссертацию по специальности аналитической химии на тему "Спектрофотометрическое исследование соединений, образовавших германиум с некоторыми органическими реагентами, и его определение фотометрическим методом", а в 1999 году - докторскую диссертацию на тему "Смешаннолигандные комплексы с элементами d-, f- и имеющимися в составе германиума лигандами N-, S-, O- и их аналитическое исследование".

В 1999 году Рафига Алиева получила ученое звание профессора по специальности аналитической химии и работала на кафедре аналитической химии в должности профессора. С 2001 года до конца жизни она была заведующей научно-исследовательской лабораторией "Экологическая химия и охрана окружающей среды", созданной по ее инициативе в БГУ. В 2007 году была избрана членом-корреспондентом, а в 2014 году - действительным членом Национальной Академии наук Азербайджана. Рафига ханым - первая женщина-академик в области аналитической химии в Азербайджане.

Изданные под ее руководством сотрудниками кафедры аналитической химии Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова книги "Основы аналитической химии" (в двух томах) и "Задачи и вопросы по аналитической химии" были переведены на азербайджанский язык. Эти книги сыграли важную роль в развитии преподавателей высших учебных заведений Азербайджана, а также научных сотрудников и докторантов.

Академик Рафига Алиева руководила выполнением научно-технических договорных работ в Научно-исследовательской лаборатории экологической химии и охраны окружающей среды с предприятиями, подведомственными Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики. В результате этих работ Бакинский государственный университет получил большую прибыль. По результатам хозяйственных договоров проведена оценка загрязнения окружающей среды, разработаны новые, недорогие и экономически выгодные методы конденсации и разделения вредных и тяжелых металлов.

Видный ученый Рафига Алиева была заместителем председателя совета по защите диссертаций под шифром D 02.011, действующего при БГУ, членом ученых советов университета и химического факультета. Она посвятила университету почти 70 лет своей жизни, включая студенческие годы.

Академик Рафига Алиева была одной из самых ярких представительниц прославленного рода. Этот род заложил основы государственности в истории Азербайджана, выдвинуло его в ряд современных государств мира. Рафига Алиева, сочетающая в себе самые прекрасные качества этого рода, такие как созидание, доброта, внутренняя скромность, обладала богатыми духовными качествами, оказывала большую поддержку студентам.

Научно-педагогическая деятельность выдающегося ученого была по достоинству оценена Азербайджанским государством. Распоряжением Президента Азербайджана в 2000 году она была удостоена почетного звания "Заслуженный деятель науки", а в 2009 году награждена орденом "Шохрат". Лауреат премии имени академика Ю.Мамедалиева, в 2000 году академик Рафига Алиева была избрана действительным членом Нью-Йоркской Академии наук, в 2001 году Американским институтом библиографии названа "Человеком 2001 года" и "Деловой женщиной 2001 года", в 2003/2004 учебном году награждена почетной грамотой Министерства образования Азербайджанской Республики. В 2005 году удостоена почетного звания "Ученый года" БГУ, а ее учебные пособия "Экология" и "Общая экология" получили премию имени Гасана Алиева, учрежденную Министерством образования.

В 2018 году редакционный совет международного журнала "Мой Азербайджан" учредил "Золотой орден имени академика Рафиги Алиевой".

Известные деятели науки с уважением вспоминают Рафигу Алиеву.

Современники ученого отмечают, что Рафига Алиева - одна из ярких личностей, воплощающих единство науки и образования. Одной из главных черт, характеризующих ее как ученого-химика, является то, что она посвятила свои научные исследования важным этапам и проблемам химической науки. Неоспоримым фактом является и то, что Рафига ханым была прекрасным педагогом. Опираясь на свой богатый научный опыт, она преподавала основы химии студентам вузов и не жалела сил на подготовку новых научно-педагогических кадров. Рафига ханым Алиева, наряду с научной деятельностью, активно участвовала также в общественно-политических процессах. Рафига ханым была одной из известных лиц женского движения современного Азербайджана. Именно поэтому она была избрана почетным председателем Всемирного союза азербайджанских женщин.

Рафига ханым также была чуткой супругой и заботливой матерью.

Так вспоминает свою мать заслуженный деятель искусств, доцент Фахрия Халафова: "Рафига ханым Алиева, в подлинном смысле слова, была благородным человеком, прекрасной матерью и любимым педагогом. Она была педагогом, оставившим вечный след в сердцах, памяти сотен студентов. Несмотря на то, что она всю свою жизнь связала с Бакинским государственным университетом, Рафига ханым всегда поддерживала тесные отношения с Национальной Академией наук Азербайджана, проводила интересные исследования. Академик Рафига Алиева в то же время отличалась активной гражданской позицией в общественно-политической жизни нашей страны. Она была человеком, отличающимся гуманизмом, сдержанностью, со светлой улыбкой на лице, была в подлинном смысле слова, Учителем с большой буквы.

Рафига ханым была незаменимым человеком - мамой, бабушкой и супругой. Как супруга известного государственного деятеля, покойного Рафига Халафова, она с глубокой искренностью радовалась всем его успехам. Естественность была присуще характеру Рафиги ханум и это сразу же ощущалось в ее отношениях с сотрудниками. Она всегда любила дружить с простыми людьми, никогда не ставила себя выше других. Также просто, но утонченно и со вкусом одевалась.

Она осталась в памяти своей добротой, объективностью в ходе защиты диссертаций. Рафига ханум создала школу в азербайджанской химической науке и достойно завершила 85-летний жизненный путь".

Профессор Севиндж Гаджиева также поделилась воспоминаниями о своей матери: "Я, моя сестра и брат были окружены безграничной любовью и заботой нашей мамы. Но, в то же время, она была очень требовательной как к себе, так и к нам. Нашей главной учительницей жизни была мать - Рафига ханым. За достигнутые в жизни успехи и занимаемое место в обществе мы все трое обязаны нашим родителям. Повседневные заботы семьи ложились на плечи мамы, и она очень умело справлялась и с этой задачей. Наши родители прививали нам духовные ценности жизни на своем личном примере, мастерски исправляли наши ошибки, точно оценивали все хорошее и плохое.

В этом смысле настоящей школой для нас был дом, в котором и советником, и учителем была наша мама - Рафига ханым.

В моем выборе профессии исключительную роль сыграла мать и я горжусь, что продолжаю путь Рафиги ханым. На этом трудном, тернистом пути - и в годы учебы в университете, и в последующей научной деятельности я всегда ощущала поддержку мамы. Эта поддержка находила свое отражение в очень ценных советах и наcтавлениях Рафиги ханым. Неслучайно, что я также продолжаю деятельность в области актуальной и перспективной экологической химии, созданной по инициативе моей матери.

Моя мать - Рафига Алиева была одной из ярких представительниц большого рода, имеющего исключительные заслуги в истории Азербайджана. Быть сестрой гениального человека, созидателя современного Азербайджана, великого лидера Гейдара Алиева, было для Рафиги ханым как большой гордостью, так и ответственностью. Моя мать на протяжении всей своей жизни достойно носила это имя.

Она была личностью, объединившей в себе самые прекрасные качества, гордым, справедливым и принципиальным, преданным и честным, в то же время очень скромным, добрым и искренним человеком. Все эти качества находили свое отражение и в семье, в отношениях с нашим отцом Рафигом Халафовым. Они дополняли друг друга и в итоге был создан образец прекрасной семьи. Расти и формироваться в такой семье было самым большим счастьем для нас - их детей...".

Светлая память об академике Рафиге Алиевой, которая считала смысл своей жизни в служении науке и Родине и сыграла неоценимую роль в воспитании нового поколения химиков, всегда будет жить в сердцах ее коллег и учеников.