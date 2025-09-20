США могут получить несколько миллиардов по итогам сделки по TikTok

Соединенные Штаты хотят получить несколько миллиардов долларов от инвесторов по итогам сделки с Китаем по продаже соцсети TikTok.

Как передает Day.Az, об этом пишет газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

"Ожидается, что администрация Трампа получит многомиллиардный сбор от инвесторов в рамках сделки по установлению контроля над операциями TikTok в США, которая станет последней в череде прибыльных правительственных сделок с частным сектором", - говорится в материале.

По данным журналистов, Белый дом получит деньги в качестве комиссии за согласование сделки и ведение переговоров. При этом 80% акций американского филиала TikTok достанутся консорциуму местных инвесторов, а китайская доля составит 20%.