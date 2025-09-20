Стрельба в ночном клубе Великобритании

В Великобритании четыре человека получили ранения в результате стрельбы в ночном клубе.

Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал Sky News.

"Это произошло в оживленном ночном клубе, на одной из главных дорог, ведущих из центра Бирмингема, поэтому крайне важно, чтобы мы услышали мнение всех, кто видел произошедшее или мог заснять это на видеорегистратор, проезжая мимо", - заявил главный инспектор Майкл Кларк.

Полиция Уэст-Мидлендса сообщила, что один мужчина остается в больнице в критическом состоянии, в то время как остальные трое получили менее серьезные травмы.

Трое человек в возрасте от 20 до 30 лет были арестованы после стрельбы. Они остаются под стражей по подозрению в организации беспорядков с применением насилия.

"Наше расследование продвигается быстро, и срочные меры привели к аресту трех человек, но мы продолжаем расследование, чтобы установить личности всех причастных", - добавил инспектор.