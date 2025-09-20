Скончался Шамистан Назирли

Военный журналист и писатель Шамистан Назирли скончался в возрасте 83 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил Эльчин Шихлы.

Он сообщил, что тело Шамистана Назирли в ближайшее время будет доставлено в Баку.

Ш.Назирли в 2023 году за заслуги в развитии азербайджанской культуры был удостоен персональной стипендии Президента Азербайджанской Республики.