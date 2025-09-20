Между Руандой и Азербайджаном есть много общего. Думаю, что мы можем использовать эти сходства для укрепления сотрудничества и развития.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Руанды Поль Кагаме в заявлении для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"В этом отношении руководством для нас послужат уже имевшие место многочисленные визиты, усилия, обсуждения и взаимопонимание. Благодарю Вас за возможность взаимных обменов между представителями Вашего правительства и нашими представителями, посетившими Баку", - добавил он.