Состоялся обмен документами, подписанными между Азербайджаном и Руандой, затем президенты выступили с заявлениями для прессы - ФОТО

20 сентября с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Руанды Поля Кагаме состоялась церемония обмена документами, подписанными между Азербайджанской Республикой и Республикой Руанда. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, затем президенты Азербайджана и Руанды выступили с заявлениями для прессы.