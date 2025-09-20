Состоялся обмен документами, подписанными между Азербайджаном и Руандой, затем президенты выступили с заявлениями для прессы

20 сентября с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Руанды Поля Кагаме состоялась церемония обмена документами, подписанными между Азербайджанской Республикой и Республикой Руанда.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, затем президенты Азербайджана и Руанды выступили с заявлениями для прессы.

