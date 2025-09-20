https://news.day.az/officialchronicle/1781824.html Состоялся обмен документами, подписанными между Азербайджаном и Руандой, затем президенты выступили с заявлениями для прессы - ФОТО 20 сентября с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Руанды Поля Кагаме состоялась церемония обмена документами, подписанными между Азербайджанской Республикой и Республикой Руанда. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, затем президенты Азербайджана и Руанды выступили с заявлениями для прессы.
