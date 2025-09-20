https://news.day.az/sport/1781855.html Гран-при Азербайджана в календаре "Формулы-1" до 2030 года Гран-при Азербайджана остаётся в календаре "Формулы-1" до 2030 года. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на "Формулу 1". Новость обновляется
Гран-при Азербайджана остаётся в календаре "Формулы-1" до 2030 года.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на "Формулу 1".
Новость обновляется
