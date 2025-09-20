В ходе обеда состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Руанды в расширенном составе

20 сентября в ходе обеда состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Республики Руанда Полем Кагаме в расширенном составе, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется