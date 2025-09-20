https://news.day.az/officialchronicle/1781818.html

Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Руанды один на один

20 сентября состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Республики Руанда Полем Кагаме один на один, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.