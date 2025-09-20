Правящая партия Армении намерена инициировать принятие новой Конституции

Правящая партия Армении "Гражданский договор" намерена инициировать процесс принятия новой Конституции страны после проведения парламентских выборов в июне 2026 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в декларации, принятой единогласно на Седьмом съезде правящей партии "Гражданский договор".

Согласно информации, партия "Гражданский договор" провозглашает установление Четвёртой Республики Армения как предстоящую стратегическую задачу. Для достижения этой цели партия "Гражданский договор" планирует:

- Во-первых, на очередных парламентских выборах 2026 года обратиться к народу с просьбой продлить свой мандат управления РА ещe на 5 лет.

- Во-вторых, после получения народного доверия на выборах инициировать процесс принятия новой Конституции РА через всенародный референдум.

- Третий пункт декларации определяет: опираться на Алма-Атинскую декларацию 1991 года и концепцию неприкосновенности 29 743 кв. км международно признанной территории РА, в том числе внутренние и внешние границы.

- Кроме того, партия "Гражданский договор" намерена активизировать усилия по членству РА в ЕС, не противопоставляя это регионализации и сохраняя сбалансированную внешнюю политику.

Декларация также предусматривает реализацию мандата по установлению мира и добрососедства с соседями, а также институциональное закрепление этих принципов на основе уважения территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности международно признанных границ.