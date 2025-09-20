https://news.day.az/world/1781799.html Пашинян намерен избавиться от католикоса Гарегина II Повестку по освобождению Первопрестольного от Ктрича Нерсисяна (Гарегин II) обязательно нужно реализовать. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян на Седьмом съезде правящей партии "Гражданский договор".
"Повестку по освобождению Первопрестольного от Ктрича Нерсисяна мы обязательно должны реализовать", - сказал он.
По его словам, Ктрич Нерсисян должен уйти:
"Чем раньше, тем лучше. Лучше, если он уйдет с осознанием и по своему собственному решению".
