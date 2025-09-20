Пашинян назвал СССР виновником сепаратистских идей в Армении

Единственная существующая модель патриотизма в Армении до 2020 года была навязана советской империей.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян на Седьмом съезде правящей партии "Гражданский договор".

"Я не могу забыть заявление 2019 года: "Арцах - это Армения. И точка". Тогда у меня были причины использовать эту фразу, и сегодня, испытывая радость мира, я объясняю ее смысл. Причина была одна - патриотизм. Я был патриотом тогда и остаюсь патриотом сейчас. Причина кажущегося противоречия - в модели патриотизма. В 2020 году я говорил о формуле патриотизма. Сегодня я патриот по модели, порученной мне матерями Армении. В 2019 году я был патриотом по единственной доступной тогда модели патриотизма в Армении. Эта модель была навязана советской империей, точнее - ее руководителями: Сталиным, Хрущевым, Брежневым", - сказал он.

