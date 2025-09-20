Образ Баку в восточной духовности и поэзии Средневековья

Есть произведения, которые не подвластны времени. Их созвучие человеческой душе столь глубоко, что каждое новое поколение находит в них свои смыслы, своё дыхание вечности. Такой жемчужиной мирового искусства стала опера Узеира Гаджибейли "Лейли и Меджнун" - первое национальное оперное творение Азербайджана и Востока, написанное в 1908 году по бессмертной поэме великого поэта и мыслителя Мухаммеда Физули.

В рамках XVII Международного музыкального фестиваля имени Узеира Гаджибейли опера представлена сцене Дворца Гейдара Алиева - в новом художественном воплощении, полном свежего дыхания и творческой энергии, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Постановка, осуществлённая заслуженным артистом, режиссёром Ниджатом Кязымовым, бережно сохранила дух бессмертного шедевра, придав ему вместе с тем современное сценическое звучание. Под управлением заслуженного артиста, дирижёра Эйюба Гулиева оркестр вновь подарил зрителям волшебный мир восточной мелодики, в котором переплетаются скорбь и надежда, страдание и очищающая сила любви.

Художественное оформление, созданное художником-декоратором Техраном Бабаевым и художником по костюмам Лейлой Алиевой, вернуло зрителей в мир средневековой поэзии и восточной духовности, а хормейстер - заслуженный деятель искусств Севиль Гаджиева наполнила сценическое пространство гармонией многоголосия.

Главные партии исполнили ведущие мастера сцены: Арзу Алиева (Лейли), Хаял Гусейнов (Меджнун), Талех Яхъяев, Айтен Магеррамова, Муталим Демиров, Афаг Агасиева, а также заслуженные артисты Тайяр Байрамов и Джахангир Гурбанов. Их вдохновенная игра превратила музыкальное действо в подлинную драму человеческих чувств, где любовь и верность оказались сильнее земных испытаний.

Опера "Лейли и Меджнун" - это не только музыкальное произведение. Это философия любви и жертвы, поэтический символ вечного поиска истины, звучащий из глубины азербайджанской души в пространство мировой культуры. И всякий раз, когда поднимается занавес и в звуках музыки оживает история Физули, зрители становятся свидетелями того, как национальное искусство превращается в достояние человечества.

Зрители встретили постановку с особым волнением. В финале спектакля они стоя одаривали артистов продолжительными аплодисментами - как признание бессмертной силы искусства, способного соединять прошлое и будущее.

С 18 по 28 сентября в Азербайджане проходит XVII Международный музыкальный фестиваль имени Узеира Гаджибейли, организованный Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры Азербайджана. Фестиваль, приуроченный к 140-летию Узеира Гаджибейли, является важным событием в культурной жизни страны. В нем принимают участие известные исполнители, музыкальные коллективы и музыковеды из Азербайджана и других стран мира. Представлены концерты, театральные постановки и различные культурные мероприятия. Фестиваль проходит в более 10 городах и регионах Азербайджана, а также в Узбекистане, Австрии, Германии, Турции и т.д.