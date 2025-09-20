Завершилась первая сессия квалификации Формулы-1 в Баку

В рамках Гран-при Азербайджана Формулы-1 завершилась первая сессия квалификации.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, лучший результат показал британский пилот команды McLaren Ландо Норрис.

На втором месте - нидерландский гонщик Red Bull Racing Макс Ферстаппен, третьим стал Шарль Леклер из Ferrari.

Франко Колапинто (Alpine), Нико Хюлькенберг (Kick Sauber), Эстебан Окон (Haas), Пьер Гасли (Alpine) и Александр Албон (Williams) не примут участия во второй сессии квалификации. Они заняли 16-е, 17-е, 18-е, 19-е и 20-е места соответственно.

Напомним, что в первом свободном заезде первым стал британский пилот McLaren Ландо Норрис, во втором - британец Льюис Хэмилтон из Ferrari, а в третьем снова первенствовал Ландо Норрис.

Основная гонка Гран-при Азербайджана состоится 21 сентября.