Президент Руанды ознакомился с работой центра «ASAN xidmət»

Президент Республики Руанда Поль Кагаме в Баку ознакомился с деятельностью центра "ASAN xidmət", передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется
Новость обновляется
