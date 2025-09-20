https://news.day.az/sport/1781892.html Определились позиции пилотов для основной гонки Формулы-1 в Баку - Ферстаппен выиграл квалификацию - ФОТО В Баку завершилась квалификация "Формулы-1" на этапе Гран-при Азербайджана. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, лучшее время по итогам трех сессий показал пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен, который начнет основную гонку с первой позиции. Второе место занял Карлос Сайнс из "Уильямса", третьим стал Лиам Лоусон из "Рейсинг Буллс".
Определились позиции пилотов для основной гонки Формулы-1 в Баку - Ферстаппен выиграл квалификацию - ФОТО
В Баку завершилась квалификация "Формулы-1" на этапе Гран-при Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, лучшее время по итогам трех сессий показал пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен, который начнет основную гонку с первой позиции.
Второе место занял Карлос Сайнс из "Уильямса", третьим стал Лиам Лоусон из "Рейсинг Буллс".
Отметим, что Гран-при Азербайджана завершится 21 сентября.
