Запуск ракеты Atlas потерпел неудачу

Ракета Atlas потерпела неудачу во время запуска: она поднялась в воздух всего на около 3 метров, после чего упала обратно на стартовую площадку.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Инцидент произошёл в ходе испытательного пуска.

Причины сбоя пока официально не сообщаются.