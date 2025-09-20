https://news.day.az/hitech/1781864.html

Запуск ракеты Atlas потерпел неудачу - ВИДЕО

Ракета Atlas потерпела неудачу во время запуска: она поднялась в воздух всего на около 3 метров, после чего упала обратно на стартовую площадку. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Инцидент произошёл в ходе испытательного пуска. Причины сбоя пока официально не сообщаются.