Запуск ракеты Atlas потерпел неудачу

Ракета Atlas потерпела неудачу во время запуска: она поднялась в воздух всего на около 3 метров, после чего упала обратно на стартовую площадку. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Инцидент произошёл в ходе испытательного пуска. Причины сбоя пока официально не сообщаются.
