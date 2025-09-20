США сократят военную помощь ряду стран

В конце августа представители Пентагона встретились с группой европейских дипломатов и заявили о намерении США прекратить оказание некоторой помощи в сфере безопасности Латвии, Литве и Эстонии.

Как передает Day.Az, об этом рассказывает агентство Reuters со ссылкой на осведомленный источник.

По его словам, чиновник Пентагона Дэвид Бейкер сообщил им, что Европе необходимо снизить зависимость от США, ведь при президенте Дональде Трампе американские военные переключат свое внимание на другие приоритеты, такие как оборона страны.