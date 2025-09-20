Белый дом может принять поединок UFC

Ирландский боец смешанного стиля (MMA), бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что намерен принять участие в турнире UFC, который пройдет на территории Белого дома в Вашингтоне.

Как передает Day.Az, его слова приводит Independent.

По словам Макгрегора, его предполагаемым оппонентом должен стать выступающий в легком весе американский боец MMA Майкл Чендлер.

"Я рад вернуться. Майкл тоже. Мы вместе были на шоу The Ultimate Fighter. Он хороший друг и мощный боец", - заявил он.

Турнир должен состояться в 2026 году. Издание отмечает, что президент США Дональд Трамп выразил готовность предоставить свою резиденцию под проведение боя в честь 250-летия со дня подписания Декларации о независимости США.