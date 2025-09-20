Аэропорт Дублина эвакуирован

В ирландском Дублине эвакуировали один из двух терминалов международного аэропорта.

Как передает Day.Az, об этом воздушная гавань сообщает в соцсети X.

В аэропорту отметили, что речь идет о мере предосторожности, но расписание рейсов может временно измениться.

Газета The Irish Examiner пишет, что около полудня в авиагавани обнаружили подозрительный предмет. Правоохранители в подобных случаях действуют согласно стандартной процедуре.

По словам источников, подозрительный предмет находился в сумке. Его обнаружили при проверке сканером безопасности. Полиция установила личность владельца сумки.