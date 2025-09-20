https://news.day.az/world/1781869.html Аэропорт Дублина эвакуирован - ВИДЕО Аэропорт Дублина был эвакуирован сегодня из-за соображений безопасности. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На место прибыли саперы и специалисты по разминированию.
Аэропорт Дублина эвакуирован - ВИДЕО
В ирландском Дублине эвакуировали один из двух терминалов международного аэропорта.
Как передает Day.Az, об этом воздушная гавань сообщает в соцсети X.
В аэропорту отметили, что речь идет о мере предосторожности, но расписание рейсов может временно измениться.
Газета The Irish Examiner пишет, что около полудня в авиагавани обнаружили подозрительный предмет. Правоохранители в подобных случаях действуют согласно стандартной процедуре.
По словам источников, подозрительный предмет находился в сумке. Его обнаружили при проверке сканером безопасности. Полиция установила личность владельца сумки.
