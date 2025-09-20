В рамках Гран-при Азербайджана в Баку завершилась вторая сессия квалификации Формулы-1.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, лучший результат показал Макс Ферстаппен.

Отметим, что в первой сессии британский пилот команды McLaren Ландо Норрис также показал лучший результат. На втором месте нидерландский пилот команды Red Bull Racing Макс Ферстаппен, на третьем - Шарль Леклер из Монако (команда Ferrari).

Франко Колапинто (Alpine), Нико Хюлькенберг (Kick Sauber), Эстебан Окон (Haas), Пьер Гасли (Alpine) и Александр Албон (Williams) не участвовали во второй сессии. Они заняли соответственно 16-е, 17-е, 18-е, 19-е и 20-е места.

Напомним, что в первом свободном заезде лучший результат показал британский пилот McLaren Ландо Норрис, во втором - британец Льюис Хэмилтон из Ferrari, в третьем - снова Ландо Норрис из McLaren.

Отметим, что Гран-при Азербайджана завершится 21 сентября.