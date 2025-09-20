Турция поздравила Азербайджан

Министерство национальной обороны Турции поздравило Азербайджан по случаю Дня государственного суверенитета.

Как передает Day.Az, в публикации оборонного ведомства братской страны в соцсетях подчеркивается нерушимость единства Анкары и Баку в свете изречения "Одна нация, два государства".

"Поздравляем наших братьев в Азербайджане с отмечаемым 20 сентября Днем государственного суверенитета. Турция и Азербайджан продолжат свое единство в свете изречения "Одна нация, два государства", - говорится в публикации, в которой также отмечен официальный аккаунт Министерства обороны Азербайджана (@wwwmodgovaz).