Турция поздравила Азербайджан - ФОТО
Министерство национальной обороны Турции поздравило Азербайджан по случаю Дня государственного суверенитета.
Как передает Day.Az, в публикации оборонного ведомства братской страны в соцсетях подчеркивается нерушимость единства Анкары и Баку в свете изречения "Одна нация, два государства".
"Поздравляем наших братьев в Азербайджане с отмечаемым 20 сентября Днем государственного суверенитета. Турция и Азербайджан продолжат свое единство в свете изречения "Одна нация, два государства", - говорится в публикации, в которой также отмечен официальный аккаунт Министерства обороны Азербайджана (@wwwmodgovaz).
