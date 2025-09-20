https://news.day.az/sport/1781840.html В Баку проходит спринтерская гонка Формулы-2 Во второй день Гран-при Азербайджана в Баку стартовала спринтерская гонка в рамках Формулы-2. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в гонке принимают участие 10 команд и 20 пилотов. Отметим, что Гран-при Азербайджана завершится 21 сентября. Новость обновляется
Во второй день Гран-при Азербайджана в Баку стартовала спринтерская гонка в рамках Формулы-2.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в гонке принимают участие 10 команд и 20 пилотов.
Отметим, что Гран-при Азербайджана завершится 21 сентября.
