В Баку проходит спринтерская гонка Формулы-2

Во второй день Гран-при Азербайджана в Баку стартовала спринтерская гонка в рамках Формулы-2. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в гонке принимают участие 10 команд и 20 пилотов. Отметим, что Гран-при Азербайджана завершится 21 сентября. Новость обновляется