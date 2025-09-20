Формула-1: стартовал третий свободный заезд на Гран-при Азербайджана

Во второй день Гран-при Азербайджана стартовал третий свободный заезд Формулы-1.

Как сообщает Day.Az, в соревнованиях участвуют 10 команд и 20 гонщиков.

После третьего свободного заезда состоится квалификация, по итогам которой будут определены стартовые позиции гонщиков в основной гонке.

Напомним, что в первом свободном заезде победил британский пилот команды McLaren Ландо Норрис, а во втором - британский пилот Ferrari Льюис Хэмилтон.

Отметим, что Гран-при Азербайджана завершится 21 сентября.