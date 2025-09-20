Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня государственного суверенитета

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю 20 Сентября - Дня государственного суверенитета.

Как сообщает в субботу Day.Az, в публикации говорится: "Да будут вечны наши территориальная целостность и суверенитет, завоеванные ценой крови наших героических солдат и офицеров, наших шехидов!"