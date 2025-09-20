https://news.day.az/world/1781787.html YouTube заблокировал аккаунт Мадуро Видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт президента Венесуэлы Николаса Мадуро, при попытке открыть страницу появляется надпись о блокировке "за нарушение использования". Как передает Day.Az, об этом сообщает Gazeta.ru.
YouTube-канал венесуэльского лидера ежедневно публиковал записи и эфиры правительственных и президентских мероприятий и насчитывал более 200 тысяч подписчиков. В Каракасе пока не комментировали эту информацию.
