YouTube заблокировал аккаунт Мадуро

Видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт президента Венесуэлы Николаса Мадуро, при попытке открыть страницу появляется надпись о блокировке "за нарушение использования".

Как передает Day.Az, об этом сообщает Gazeta.ru.

YouTube-канал венесуэльского лидера ежедневно публиковал записи и эфиры правительственных и президентских мероприятий и насчитывал более 200 тысяч подписчиков. В Каракасе пока не комментировали эту информацию.