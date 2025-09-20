https://news.day.az/politics/1781792.html Президент Руанды Поль Кагаме посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения - ФОТО 20 сентября Президент Руанды Поль Кагаме, находящийся с официальным визитом в Азербайджане, почтил память Общенационального лидера, архитектора и создателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева в Аллее почётного захоронения и возложил венок к могиле великого лидера, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Находящийся с официальным визитом в Азербайджане Президент Республики Руанда Поль Кагаме 20 сентября посетил Аллею почетного захоронения, где почтил память общенационального лидера азербайджанского народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева и возложил венок к его могиле.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, возложены цветы на ее могилу.
Кроме того, состоялось возложение цветов на могилы видного государственного и общественного деятеля Азиза Алиева и талантливого врача Тамерлана Алиева.
