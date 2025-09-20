https://news.day.az/tourism/1781804.html Еще в одном международном аэропорту возникли технические проблемы В международном аэропорту Берлина Бранденбург возникли технические сбои при регистрации пассажиров, проблемы возникли у поставщика систем по регистрации. Как передает Day.Az, об этом сообщается на официальном сайте воздушной гавани.
В международном аэропорту Берлина Бранденбург возникли технические сбои при регистрации пассажиров, проблемы возникли у поставщика систем по регистрации.
Как передает Day.Az, об этом сообщается на официальном сайте воздушной гавани.
"Из-за технических проблем у поставщика систем, работающего по всей Европе, время ожидания при регистрации увеличилось. Мы находимся в поиске решения проблемы", - сказано в сообщении.
