Еще в одном международном аэропорту возникли технические проблемы

В международном аэропорту Берлина Бранденбург возникли технические сбои при регистрации пассажиров, проблемы возникли у поставщика систем по регистрации.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на официальном сайте воздушной гавани.

"Из-за технических проблем у поставщика систем, работающего по всей Европе, время ожидания при регистрации увеличилось. Мы находимся в поиске решения проблемы", - сказано в сообщении.